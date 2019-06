Kosovo-Regno Unito: Nicholas Abbott nuovo ambasciatore britannico a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicholas Abbott è stato nominato nuovo ambasciatore britannico in Kosovo. Lo riferisce con una dichiarazione l’ambasciata britannica a Pristina. “Il Sig. Nicholas Abbott è stato nominato in successione all'ambasciatore nella Repubblica del Kosovo al Sig. Ruairi O'Connell che si trasferirà in un altro incarico presso il servizio diplomatico. Il signor Abbott assumerà il suo incarico nel settembre 201 ", si legge nella nota.(Kop)