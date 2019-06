Traffico Lombardia: su A9 chiusure notturne svincolo Ponte Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire l'installazione programmata delle barriere antirumore, intervento previsto per legge (n. 447/95) sarà chiusa, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, l'entrata dello svincolo di Ponte Chiasso, verso Como/Lainate, con orario 22:00-5:00. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como. (com)