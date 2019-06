Milano: da Rabaiotti lettera a inquilini MM per aderire a piano rientro morosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è tempo fino al 30 giugno per aderire al piano di recupero della morosità nelle case popolari comunali gestite da MM.La scadenza dei termini, aperti nel maggio 2018 - ricorda Palazzo Marino in una nota - è già stata prorogata con una mozione presentata dai capigruppo del Consiglio comunale nel dicembre scorso. Per ricordarlo l'amministrazione, insieme ad MM, sta inviando per posta una comunicazione che spiega nel dettaglio le modalità di adesione al piano di rientro, sottoscritto anche da tutte le principali Organizzazioni sindacali. Nell'arco di qualche giorno, infatti, verranno spedite quasi 23mila buste dal titolo programmatico "Il nostro impegno, le nostre case", che arriveranno a tutti gli inquilini, morosi e non: all'interno, una lettera firmata dall'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti e un pieghevole per ricordare alcune informazioni utili, come i riferimenti delle sedi territoriali MM, e illustrare le risorse e il lavoro messi in campo dall'amministrazione per rafforzare le attività di manutenzione e la riqualificazione delle case popolari, a partire dal piano sfitti, nella logica di un rapporto più trasparente e basato su una maggiore fiducia tra cittadini e Comune. La proposta è quella di un nuovo patto, in cui si inserisce anche la questione morosità che evidentemente interessa solo chi non avesse ancora inviato la manifestazione di interesse. Nella busta gli inquilini troveranno anche il modulo precompilato per aderire al piano di rientro volontario, che potranno poi consegnare alla sede territoriale MM di competenza. Gli inquilini morosi rappresentano annualmente circa un terzo di chi abita le case popolari, ma se sommati negli anni (dal 2003 al 2016) arrivano ad essere circa 19mila. (segue) (com)