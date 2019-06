Roma: nascondono droga in "casa-container", in manette 5 stranieri

- I carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato 5 cittadini nigeriani di età compresa tra i 19 e 23 anni, per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via Fosso di Santa Maura, i carabinieri hanno notato un gruppo formato da 3 giovani, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporli ad un controllo. Il ritrovamento di 4 dosi marijuana nelle loro tasche ha portato i militari ad estendere gli accertamenti anche presso il loro domicilio, situato a poca distanza. Arrivati in via Stefano di Bella, all’interno di un container adibito ad abitazione, i carabinieri hanno trovato gli altri due connazionali e dopo la perquisizione del locale, hanno rinvenuto altre 22 dosi della stessa sostanza e oltre 500 euro in contanti, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio. I cinque arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti, in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. (Rer)