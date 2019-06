Lombardia: Carzeri (FI), nostra proposta per tutelare agriturismi da concorrenza sleale

- La consigliera regionale di Forza Italia, Claudia Carzeri, ha depositato un emendamento per tutelare gli agriturismi lombardi, che in una nota definisce un "vero e proprio patrimonio del nostro territorio". "Le 1688 strutture ad oggi presenti (348 solo in provincia di Brescia) - spiega Carzeri - vanno preservate in ogni modo, esaltandone le specificità e tutelandole dalla concorrenza sleale di altre attività commerciali o di ristorazione”. “Per questo - prosegue - ho depositato un emendamento al pdl 67 che prevede di mantenere a 160 (contro i 300 proposti nel documento) il numero massimo di pasti somministrati al giorno, nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica. Questo consentirà di tutelare i circa 1700 agriturismi della nostra regione: numeri più elevati avrebbero portato inevitabilmente queste attività a 'snaturarsi', per inseguire standard propri di un’attività commerciale tout court". "Da parte nostra - conclude - siamo fieri di avere scongiurato questa eventualità, tutelando la cucina rurale lombarda e la bellezza dei nostri agriturismi”. (Rem)