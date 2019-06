Roma: cocaina nascosta dentro distributore automatico sigarette, arrestato tabaccaio a Bufalotta

- Al termine di attività di indagine, volta al contrasto dello spaccio e consumo di stupefacenti, gli investigatori del commissariato Fidene Serpentara, diretto da Giuseppe Rubino, hanno deciso di procedere al controllo di un tabaccaio in zona Bufalotta. Quando ieri pomeriggio i poliziotti si sono presentati presso il negozio, il gestore si è mostrato subito nervoso e preoccupato iniziando a rivolgere il proprio sguardo in direzione del distributore automatico di sigarette. Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti hanno deciso di perquisire il locale. I loro sospetti si sono rilevati fondati quando, all'interno di un pacchetto di sigarette aperto e posizionato dentro il distributore automatico di tabacchi, sono stati trovati 7 involucri in cellophane chiusi con filo di ferro e contenenti cocaina per un peso di 7 grammi. A quel punto l'uomo, identificato per T.A., romano di 28 anni, con precedenti di Polizia, è stato accompagnato negli uffici di Polizia dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. (Rer)