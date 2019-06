Sicurezza: denaro da attività illecite, sequestrati beni per 1,6 milioni a una coppia a Torino

- La divisione anticrimine della questura di Torino ha sequestrato beni per un valore di 1.650.000 euro a una coppia, un cittadino albanese di 54 anni e una italiana di 44, entrambi con precedenti a carico. Le indagini hanno evidenziato il reinvestimento di denaro di provenienza illecita in una serie di immobili riconducibili alla coppia ma formalmente intestati alla donna. Gli accertamenti condotti hanno anche documentato una sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dichiarato. Si ritiene che il cittadino albanese, pur risultando nullatenente, abbia fornito un notevole apporto alla crescita del patrimonio economico facente capo alla convivente. Tra i beni sequestrati, figurano, in particolare: una società che ha sede a Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo; 1 immobile a Nichelino; 4 immobili e un terreno a Carmagnola; 4 immobili a Sommariva del Bosco e altri 14 a San Giacomo Vercellese. Sono stati anche sequestrati alcuni conti correnti e fondi azionari. (Rpi)