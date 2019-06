Litorale romano: intensificati controlli Cc, 3 arresti e 2 denunce

- I carabinieri della compagnia carabinieri di Pomezia, negli ultimi giorni e in vista dell’apertura della stagione balneare, hanno intensificato la presenza sul territorio al fine di elevare la percezione di sicurezza in quanti, residenti e non, scelgano di spostarsi sul litorale. In questo contesto, i carabinieri hanno arrestato, complessivamente, 3 persone, 2 le denunce a piede libero. Per tutti il reato contestato è furto aggravato. Nella giornata di ieri, un cittadino tunisino di 38 anni, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Torvaianica con l’accusa di tentato furto in abitazione. L’uomo è stato notato da alcuni passanti mentre stava tentando di forzare la finestra di un villino di via lungomare delle Sirene. I militari, intervenuti rapidamente a seguito di chiamata al numero unico di emergenza 112, hanno rintracciato il malvivente che, sentendo le sirene delle gazzelle, si era nascosto nel giardino dell’abitazione. Il 38enne è stato arrestato e, al termine del processo per direttissima, è stato accompagnato nel carcere di Velletri. (segue) (Rer)