Litorale romano: intensificati controlli Cc, 3 arresti e 2 denunce (2)

- Due notti fa, invece, due giovani italiani di 22 e 24 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri dopo aver messo a segno un furto in un bar di Largo Catone a Pomezia. I ladri, con l’approssimarsi dell’orario di chiusura dell’esercizio, si erano nascosti nel magazzino e una volta chiuso il bar, hanno rubato il salvadanaio delle mance con i circa 100 euro contenuti. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia, transitando nella zona, hanno avvertito il suono della sirena d’allarme del bar e si sono immediatamente avvicinati e, in breve tempo, hanno rintracciato i 2 malviventi. Per loro è scattata la denuncia a piede libero, la refurtiva è stata interamente restituita al proprietario del bar visitato. Questa lezione, evidentemente, non era stata afferrata, soprattutto dal 22enne che, due giorni dopo il furto nel bar che gli è costata la denuncia, accompagnato da un altro “socio” - un 19enne di Pomezia con precedenti – è stato nuovamente “pizzicato” a rubare in un centro estetico di piazza Indipendenza. Questa volta, però, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi e a quelli del complice. I militari erano intervenuti, poco prima, a seguito del furto consumato e grazie alla descrizione fornita dei malfattori, li hanno rintracciati nei pressi di via Fellini, dove sono stati trovati in possesso di due televisori appena rubati.I malviventi sono stati trattenuti in caserma in attesa del processo con rito direttissimo. (Rer)