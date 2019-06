Cultura: da Corviale a San Basilio le nuove arene estive cinema gratuite finanziate dal Campidoglio

- Non solo cinema America. Per gustare gratuitamente i film all'aperto durante le sere di questa estate non ci saranno solo gli schermi di piazza San Cosimato, del porto turistico di Ostia e del casale della Cervelletta, organizzati dall'associazione Piccolo cinema America. Con il bando 'Arene' voluto dal vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo - inspirato proprio all'esperienza dei ragazzi di San Cosimato - arrivano tra i palazzi e le periferie di Roma nuovi schermi gratuiti e all'aperto. È stata pubblicata ieri sull'albo pretorio del Campidoglio la graduatoria provvisoria dei progetti che potranno accedere ai contributi diretti e indiretti per l'allestimento delle arene. In 17 hanno risposto all'avviso pubblico dello scorso aprile. Cinque i progetti che accederanno ai finanziamenti e potranno realizzare gli spazi di cinema gratuito in quattro municipi: III, IV, IX e XI. Nel IV ci sarà il 'Tor Cervara-San Basilo film festival, organizzato dall'associazione Trousse. A Fidene, III municipio, il titolo della rassegna che ha vinto il bando è Fidenae cinema off'. Lo allestirà Spin off. Due i vincitori in XI municipio. 'CineCorviale estate 2019', organizzato dall'associazione il Giardino in festa e la manifestazione 'Ape Rossa 50 sfumature di donna', una rassegna proposta dall'archivio audiovisivo del movimento operaio. Per i dettagli sul periodo, la durate e la programmazione delle rassegne bisognerà attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva. Tutti le proiezione si svolgeranno, come previsto da bando, tra il 28 giugno e l'8 settembre. (xcol4)