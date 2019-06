Governo: Boccia (Confindustria), minibot come cambiale, serve agire su fondamentali economici paese

- In merito al ricorso ai minibot proposti dalla Lega, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia dice che "non dobbiamo confondere strumenti di finanza da fondamentali di debito, i minibond sono uno strumento di finanza, come una cambiale, come un assegno, ma non cambia l'entità del debito pubblico". Il numero uno di Confindustria lo ha detto a Rapallo a margine del 49mo convegno dei giovani imprenditori. "Una delle questioni tutta italiana e meno europea è la riduzione del debito pubblico e del deficit, l'incremento della crescita - ha precisato Boccia -. Non lo risolviamo individuando strumenti di finanza, ma entrando nei fondamentali economici del paese". (Rin)