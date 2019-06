Messico-Usa: i contenuti dell'accordo sul controllo dei migranti che sospende i dazi

- Più sforzi per contrastare i flussi di migranti illegali in arrivo dall'America centrale e correttivi alle procedure per l'ingresso dei richiedenti asilo negli Stati Uniti. Sono alcune delle misure comprese nell'accordo con cui la casa Bianca ha deciso di revocare i dazi alle importazioni pensati per frenare "l'emergenza nazionale" dei migranti. I due paesi riconoscono "l'aumento significativo dei migranti negli Stati uniti" e "l'importanza fondamentale di risolvere rapidamente l'emergenza umanitaria e la situazione di sicurezza" che si crea alla frontiera. La chiusura dell'accordo ha spinto il presidente Usa, Donald Trump, a sospendere a tempo "indefinito" le tariffe. Il Messico incrementerà "significativamente il suo sforzo" nell'applicazione della legge che mette un freno alla migrazione regolare, utilizzando a tal fine la nascente Guardia nazionale. Si tratta del nuovo corpo voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador per fare fronte agli altissimi indici di criminalità nel paese. (segue) (Mec)