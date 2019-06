Messico-Usa: i contenuti dell'accordo sul controllo dei migranti che sospende i dazi (2)

- La Guardia nazionale, come aveva anticipato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard, verrà impiegata "su tutto il territorio nazionale, dando priorità alla frontiera sud", quella con il Guatemala, punto di raccolta dei flussi in arrivo dai paesi centroamericani. Il "Messico sta adottando azioni decisive per smantellare le organizzazioni di traffico e tratta di persone, nonché le reti di finanziamento e di trasporto illegale", prosegue la dichiarazione congiunta nella quale si ricorda l'impegno delle parti a rafforzare la collaborazione per "garantire la sicurezza della frontiera comune". (segue) (Mec)