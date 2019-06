Messico-Usa: i contenuti dell'accordo sul controllo dei migranti che sospende i dazi (3)

- Importanti sono poi le conclusioni raggiunte sulla gestione amministrativa dei flussi alla frontiera. "Coloro che attraversano la frontiera sud degli stati Uniti per sollecitare asilo" verranno immediatamente rimandati in Messico, e da lì attenderanno la decisione delle autorità competenti sulla richiesta di asilo. Il Messico, "per ragioni umanitarie e in compimento dei suoi obblighi internazionali, autorizzerà l'entrata di queste persone" nell'attesa che venga evasa la pratica. Di più, il Messico, "d'accordo con i principi di giustizia e fraternità universali, offrirà i migranti e alle loro famiglie opportunità di lavoro, accesso a prestazioni sanitarie ed educative, nonché protezione dei loro diritti umani", fino a quando saranno sul territorio nazionale. (segue) (Mec)