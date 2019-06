Messico-Usa: i contenuti dell'accordo sul controllo dei migranti che sospende i dazi (4)

- A sua volta l'amministrazione Usa si impegna a d "accelerare la risoluzione delle richieste di asilo e dare corso ai procedimenti nel più breve tempo possibile". Le parti si danno quindi un tempo di 90 giorni per verificare il successo delle iniziative e, nel caso, si dicono pronte ad adottare "misure aggiuntive". Infine, Messico e Usa riconoscono l'importanza di trasformare l'America centrale in una zona sicura e sviluppata: Washington "ha ribadito il suo beneplacito al Piano di sviluppo integrale lanciato dal governo del Messico assieme ai governi di El Salvador, Guatemala e Honduras". Si tratta del programma di investimenti che il presidente Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. (segue) (Mec)