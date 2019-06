Sicurezza: abbandonano rifiuti nei boschi di Carrù (Cuneo), rischiano un anno di carcere

- A seguito di recenti indagini condotte dai Carabinieri Forestali di Ceva e dalla Stazione Carabinieri di Carrù, sono stati identificati gli autori di un abbandono di rifiuti aziendali e domestici nei boschi di Carrù. Si tratta di materiale proveniente da veicoli oggetto di compravendita on-line, gestito dalla sede locale di un’azienda torinese dedita a tale attività. La medesima azienda acquistava veicoli usati per ripararli e rimetterli in buone condizioni, quindi per venderli successivamente ai clienti attraverso il portale Subito.it, producendo in tal modo svariati residui di scarto e rifiuti vari, cui si sono aggiunti materiali ferrosi e sacchi di immondizia domestica provenienti dall’abitazione del locale fiduciario. A questo punto invece di affidare lo smaltimento ad una ditta specializzata si è preferito consegnarli a soggetti non ancora compiutamente identificati, i quali abbandonavano il tutto nel bosco. (segue) (Rpi)