Sicurezza: abbandonano rifiuti nei boschi di Carrù (Cuneo), rischiano un anno di carcere (2)

- Grazie all’analisi merceologica dei rifiuti e ad alcuni accertamenti è stato possibile individuare i trasgressori. A questo punto i militari si sono recati presso il capannone di Farigliano in cui aveva sede l’azienda per esperire tutti i controlli del caso e controllare l’intero parco auto aziendale. In occasione dei successivi controlli al capannone è emersa altresì una violazione urbanistico-edilizia di carattere penale a carico del legale rappresentante e del proprietario in ragione dell’originario uso agricolo e non commerciale dello stabile, con conseguente diverso regime contributivo per la ditta occupante. I trasgressori rischiano ora pene detentive che potranno arrivare fino a 1 anno di carcere e sanzioni pecuniarie con un ammontare complessivo che potrebbe raggiungere i 60.000 €. Di quanto accaduto è stato altresì informato il Comune per i provvedimenti di competenza. (Rpi)