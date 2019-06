RomaPride: Marrazzo (Gay center), in Italia mancano ancora leggi per dare pari diritti. Ogni anno 20mila persone vittime di omofobia

- "Oggi a Roma si celebra il 25esimo Pride in Italia dal primo pride lanciato da Arcigay nel 1994 ed il 50esimo Pride dal primo di New York del 1968, in Italia quest'anno ci saranno oltre 40 Pride. Purtroppo se anche il nostro movimento è cresciuto molto portando nei Pride ogni anno milioni di persone in tutta Italia, ogni anno oltre 20 mila persone che chiamano il servizio di Gay Help Line 800 713 173 sono vittime di omofobia. In Italia mancano ancora leggi per dare pari diritti alle persone lesbiche gay e trans, come la legge conto l'omofobia, le adozioni, e molto altro, per questo chiediamo al Governo di portare in aula al più presto almeno la proposta di legge contro l'omofobia presentata dalla stessa maggioranza". Lo dichiara, in una nota, Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e portavoce Lazio Pride. (Com)