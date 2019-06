Islam: grande Moschea Roma ringrazia Mattarella per messaggio Ramadan, interpreta nostre istanze

- Il Centro Islamico Culturale d’Italia esprime al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il suo più fervido e riconoscente ringraziamento per il messaggio augurale che ha voluto rivolgere all'insieme dei musulmani che hanno celebrato in Italia la rottura del digiuno del benedetto mese di Ramadan nel giorno di ‘Id al-Fitr. In una missiva indirizzata al Quirinale a firma del segretario generale, Abdellah Redouane, il Centro Islamico Culturale d’Italia, ente riconosciuto ufficialmente con decreto del Presidente della Repubblica nel 1974, ribadisce che "continuerà a proseguire – insieme con le Istituzioni e tutte le componenti della società italiana - nella via della collaborazione, del dialogo e della convivenza pacifica che persegue sin dal momento della sua fondazione, nel 1966, riconoscendola come unica via maestra su cui fondare i rapporti tra gli uomini, che sono tutti creature dell’Unico Iddio". Nel rinnovare il ringraziamento al Capo dello Stato, "supremo garante dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana", il Centro Islamico Culturale d’Italia si dice certo "che egli saprà, dall'alto del suo magistero, farsi interprete – come già i suoi predecessori tra cui è caro menzionare Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano – delle istanze che provengono dai musulmani italiani, cittadini rispettosi nell'adempimento del loro dovere e fiduciosi di veder pienamente riconosciuti i loro diritti". (Ren)