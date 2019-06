Roma: pubblicato bando triennale da 39 milioni per manutenzione prati e aiuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi trentanove milioni di euro per la manutenzione del verde orizzontale nelle strade, nei parchi e nelle ville di Roma. È questa la cifra offerta dal Campidoglio per lo sfalcio e le potature di prati, cespugli, aiuole della città per i prossimi tre anni. Come promesso una settimana fa dal sindaco Virginia Raggi, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara in otto lotti (alcuni accorpano più municipi) che dovrebbe garantire una gestione ordinata e puntuale del verde pubblico per i prossimi anni. Ogni lotto - dal valore variabile tra i 2 e i 6 milioni di euro circa - sarà assegnato attraverso procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 30 punti per il maggior ribasso rispetto al prezzo a base d'asta e 70 punti per la migliore offerta tecnica. Tra i criteri per valutare la qualità dell'offerta tecnica ci sarà il numero di squadre di giardinieri attivi sul territorio, il numero di turni di sfalcio effettuati ogni giorno, il basso impatto ambientale e acustico dei macchinari utilizzati per tagliare l'erba e potare le piante. Ogni impresa potrà vincere un unico lotto e firmerà un accordo quadro dal valore triennale con il Campidoglio a partire dalla sottoscrizione del contratto. Le offerte potranno essere inviate al centrale unica per l'acquisto di beni e servizi del Campidoglio entro e non oltre il 22 luglio. (xcol4)