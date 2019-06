Governo: Bernini (Fi), Lega chiarisca che non vuole uscire da euro

- Il capogruppo dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini commenta in una nota: "L'idea di accelerare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche alle imprese con i mini-bot è una scorciatoia che è stata già bocciata dallo stesso mondo delle imprese (Confindustria l'ha definita un gioco al Monopoli), senza contare che questi atavici ritardi sono dovuti essenzialmente a procedure e vincoli di utilizzo dei fondi disponibili, e non alla mancanza di cassa in assoluto. Ma il problema vero - sottolinea - è l'impatto che questa proposta potrebbe avere sui mercati, visto che l'introduzione dei mini-bot è stata descritta da un esponente della Lega come una manovra subdola per introdurre in Italia una moneta parallela all'euro. Siccome si tratta di una materia molto sensibile, nel momento in cui il governo si appresta a una complicata trattativa con l'Ue sulla manovra economica, sarebbe utile e necessario che i vertici della Lega smentissero questa interpretazione assurda. Giocare col fuoco non serve a nessuno - conclude Bernini - ma soprattutto non serve agli italiani". (Com)