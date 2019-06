Municipio Roma X: da Ostia a Parigi in bici per il territorio l'ambiente e la solidarietà

- "Avremmo potuto sottolineare come il nostro percorso sia da Roma a Parigi, magnificando il nome della Capitale più nota e amata al mondo. Ed invece abbiamo fortemente voluto che sia 'Ostia-Parigi' affinché questo territorio sia conosciuto per le nostre bellezze, per la sua storia e per quanti contribuiscono ogni giorno alla sua crescita". Così, Giuseppe Di Lorenzo, presidente del gruppo Donatori sangue ospedale Grassi di Ostia, nel corso della presentazione di "Veni, vidi...by Bici", l'iniziativa che vede protagonisti lo stesso Di Lorenzo e Angelo Arelli, neo eletto presidente dell'associazione Ostia in Bici che percorreranno 1875 chilometri prima di raggiungere la capitale francese. "Grazie per questa iniziativa - ha esordito il presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo portando il suo saluto - in primo luogo perché portate nel vostro viaggio il nome del nostro territorio. Farete parlare di noi e della nostra storia e di come sia possibile usare la bici come mezzo di trasporto, un sistema di mobilità alternativa, con risparmio economico e con rispetto per l'ambiente. Poi c'è il messaggio della donazione del sangue che voi sapete promuovere andando nelle scuole e ovunque sia possibile coinvolgere le persone. Grazie a nome personale e a nome della cittadinanza". (segue) (Com)