Municipio Roma X: da Ostia a Parigi in bici per il territorio l'ambiente e la solidarietà (2)

- "Anche io vi ringrazio - ha affermato l'assessore alla cultura e allo sport Silvana Denicolò - per questo progetto che voi avete definito "piccola cosa ma che in realtà è una cosa meravigliosa. Aspetteremo il vostro racconto, i vostri incontri, e aspetteremo il vostro ritorno con gioia. In questa iniziativa c'è l'accento sull'ambiente e la solidarietà legata alla donazione del sangue, c'è il portare il nome di Ostia lungo la parte alta della nostra Penisola e in l'Europa, un continente unico e da tutelare". Con questo progetto si intende infatti sensibilizzare al rispetto per l'ambiente, alla donazione del sangue e, allo stesso tempo, far conoscere il territorio di Ostia, il suo mare, il suo immenso spazio verde, la sua storia che parte dell'Antica Roma per passare al Medioevo, al Rinascimento fino ai giorni nostri. Durante il percorso, quattro tappe dal significato più che simbolico: a Grosseto, a Genova (dove sarà reso omaggio alle vittime del disastro provocato dal crollo del Ponte Morandi, a Ginevra, per celebrare i 155 anni dalla ideazione della Croce Rossa ed infine a Parigi, dove saranno celebrati i 500 anni del genio italiano Leonardo Da Vinci. (Com)