Filippine-Russia: Manila punta a incontro Duterte-Putin entro fine 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ritiene che il presidente Rodrigo Duterte e il capo di stato della Federazione Russa, Vladimir Putin possano incontrarsi entro la fine del 2019. Lo ha detto l'ambasciatore filippino a Mosca, Carlos Sorreta, a margine del Forum economico internazionale (Spief) in corso a San Pietroburgo. I piani per un incontro "ci sono. Non posso dire ancora la data", ha detto il ministro all'agenzia "Sputnik", segnalando comunque che l'incontro si "dovrebbe tenere entro la fine dell'anno". (Rum)