Iran: portavoce Esteri, nuove sanzioni Usa dimostrano vacuità dichiarazioni su dialogo (2)

- L’annuncio di nuove sanzioni arriva mentre in questi giorni i rappresentanti dei due paesi sembravano poter riprendere la via dei colloqui, dopo le tensioni che hanno caratterizzato tutto il mese di maggio. Alla mano tesa di Trump durante il suo viaggio in Giappone lo scorso 27 maggio avevano fatto seguito le dichiarazioni del presidente Hassan Rohani, che lo scorso primo giugno aveva affermato che l'Iran potrebbe essere disposto a tenere colloqui con gli Stati Uniti, osservando tuttavia che Washington dovrà mostrare rispetto nei confronti di Teheran e revocare tutte le sanzioni. Il 2 giugno il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva a sua volta risposto alle dichiarazioni di Rohani sottolineando che Washington è disposta a parlare con l'Iran ma "senza precondizioni", parole che hanno trovato una ferma replica da parte del ministero degli Esteri iraniano che attraverso il portavoce Abbas Mousavi, ha sottolineato: "La Repubblica islamica dell'Iran non presta attenzione ai giochi di parole e a nuove espressioni dell'agenda segreta degli Stati Uniti”. (segue) (Res)