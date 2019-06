G20: Georgieva (Banca mondiale), con ministro Tria "impegno comune per pace e prosperità in Africa"

- La presidente della Banca mondiale, l'economista bulgara Kristalina Georgieva, si è detta "contenta di incontrare al G20 di Fukuoka in Giappone il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e di poter discutere dell'impegno comune ad investire in pace e prosperità per l'Africa". È quanto scritto dalla stessa Georgieva su Twitter. (Res)