Giordania-Germania: ministro Esteri Maas ad Amman per placare tensioni Usa-Iran

- Nel quadro del suo tour in Medio Oriente, il ministro degli Esteri della Germania Heiko Maas è giunto nella notte in Giordania. La portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Maria Adebahr, aveva fatto sapere in conferenza stampa che Maas si recherà nei prossimi giorni anche negli Emirati Arabi Uniti, mentre lunedì è atteso in Iran nel tentativo di trovare soluzioni per preservare l’accordo sul nucleare iraniano. La Adebahr ha aggiunto che il viaggio di Maas è stato concordato e coordinato insieme a Regno Unito e Francia che stanno lavorando con Berlino per preservare l’accordo sul nucleare iraniano firmato nel 2015 a Vienna e ora a rischio dopo l’uscita unilaterale degli Stati Uniti nel maggio dello scorso anno. La portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha inoltre aggiunto che il tour di Maas è stato anche discusso con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. (Res)