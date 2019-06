Sicurezza: 20enne preso a manganellate per 2 euro, in manette baby gang a Rivoli (Torino)

- Noia, inciviltà, facile ricorso alla violenza. Si riassume in queste parole il comportamento alla base di un episodio che si è consumato in centro a Rivoli, provincia di Torino. Un ventenne italiano è stato picchiato, ad aprile, con una spranga di ferro per due euro da 5 ragazzi, di cui tre minorenni. Senza scrupoli hanno portato a termine il loro raid nonostante la presenza di diversi testimoni. La loro spavalderia è stata punita perché proprio un testimone ha trovato a terra il documento perso da uno degli aggressori durante la fuga. Ieri mattina i carabinieri di Rivoli hanno notificato le due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai Tribunali ordinario e per i minorenni di Torino. Destinatari dei provvedimenti sono 5 giovanissimi, di cui 2 poco più che maggiorenni e 3 minorenni, tutti responsabili di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. A incastrarli le indagini condotte dai carabinieri della Stazione Carabinieri di Rivoli dopo il grave episodio di violenza che ha avuto quale vittima nell’aprile scorso un 20enne del luogo. (segue) (Rpi)