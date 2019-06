Difesa: segretario Usa Shanahan riceve omologo greco Apostolakis, focus su Balcani e Mar Nero

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ha incontrato il suo omologo greco Evangelos Apostolakis, in visita a Washington, con il quale ha discusso dei problemi relativi alla sicurezza nei Balcani e nel Mar Nero. “I due leader hanno discusso di un'ampia gamma di questiono di difesa, tra cui la sicurezza regionale nei Balcani e il Mar Nero, e gli effetti regionali di una grande competizione di potere con Russia e Cina”, si legge in un comunicato del dipartimento della Difesa Usa, secondo cui Shanahan e Apostolakis hanno concordato di continuare a lavorare sulle priorità della Nato per la condivisione degli oneri e la modernizzazione della difesa. Nel corso del colloquio, prosegue la nota, Shanahan ha anche accolto con favore gli sforzi della Grecia e della Macedonia del Nord per attuare l'accordo di Prespa, che faciliterà l'adesione di Skopje alla Nato. Nel giugno 2018 Atene e Skopje hanno raggiunto un accordo per il cambio del nome dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) in Macedonia del Nord, ponendo fine a una disputa di lunga data. L’accordo è entrato in vigore quest’anno dopo la ratifica da parte del parlamento greco, avvenuta lo scorso 25 gennaio.(Was)