Roma: operazioni "All star", sequestrate oltre 300mila paia di scarpe contraffatte. Denunciati 6 cittadini cinesi

- I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre trecentomila paia di calzature a falso marchio "Converse - All star" depositi nella zona sud-est della Capitale e denunciato sei cittadini cinesi. In particolare, i finanzieri del gruppo Pronto impiego hanno concluso una rilevante operazione a contrasto della contraffazione che ha consentito di smantellare un sodalizio criminoso cinese dedito all’importazione e alla commercializzazione all’ingrosso delle note calzature "abilmente" imitate. I "baschi verdi", grazie alle attività investigative avviate a seguito del monitoraggio della zona commerciale del Rione Esquilino, hanno individuato due negozi di calzature presso i quali erano vendute le celebri, ma "tarocche", scarpe Converse. I successivi approfondimenti, finalizzati alla ricostruzione della filiera del falso e a individuare i canali di approvvigionamento della merce, hanno portato le fiamme gialle, dopo accurati appostamenti e pedinamenti nei confronti dei responsabili, a tre aziende di import-export e di ingrosso calzature operanti nell’hinterland romano, in particolare nei quartieri di Tor Cervara e della Borghesiana e nella zona adiacente al Gra di via Casilina. (segue) (Rer)