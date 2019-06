Roma: operazioni "All star", sequestrate oltre 300mila paia di scarpe contraffatte. Denunciati 6 cittadini cinesi (2)

- Il contemporaneo accesso in tutti e 5 gli imponenti capannoni industriali individuati ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 300 mila paia di scarpe riproducenti sia il form factor che il marchio "Converse - All star" contraffatto, ma di elevata qualità, tale da poter indurre in inganno anche un consumatore esperto. Sono stati esaminati e cautelati oltre 7.000 colli contenenti le calzature in relazione ai quali i titolari non sono stati, peraltro, in grado di fornire alcuna documentazione di supporto. I 6 cinesi, responsabili dell’immissione nel territorio dello Stato e del commercio di prodotti recanti segni falsi, sono stati così denunciati alla competente Autorità Giudiziaria capitolina. L’eventuale commercializzazione dell’ingente quantitativo di merce avrebbe garantito introiti indebiti per oltre 10 milioni di euro, "drogando il mercato, minando la libera concorrenza e, non ultimo, alimentando il fenomeno dell’abusivismo commerciale. L’operazione si inserisce nella costante opera condotta dalla Guardia di Finanza a contrasto della contraffazione, fenomeno moltiplicatore di illegalità, e a tutela degli imprenditori onesti e dei consumatori". (Rer)