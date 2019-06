Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Mobilitazione nazionale 'Il futuro è servizi pubblici' indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Uil Fpl".Piazza della Repubblica (ore 9)- Progetto sperimentale di inclusione sociale e lavorativa che vedrà come protagonisti ragazzi autistici. In una zona del mercato, infatti, potranno essere degustati e venduti i prodotti che i ragazzi dell'Istituto tecnico Agrario Garibaldi e dell'Istituto tecnico Agrario Sereni hanno coltivato in appositi spazi (orti, serre e aree coltivabili) all'interno delle loro scuole. Al progetto partecipano il Miur (ministero dell'Università, dell'istruzione e della ricerca), il Comune di Roma, l'università di Tor Vergata e le associazioni Insettopia Onlus e Cervelli Ribelli.Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo, via di San Teodoro, 74 (ore 9)- Gay Pride 2019 a Roma.Piazza della Repubblica (ore 14) (Rer)