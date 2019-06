Ucraina: leader Donetsk Pushilin, presidente Zelensky incapace di far rispettare cessate il fuoco

- Dal momento in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è salito al potere, il mese scorso, non è stato in grado di ristabilire il controllo sulle violenze militari in Ucraina e di far rispettare il cessate il fuoco nella regione orientale del Donbas. È quanto denunciato dal presidente dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), Denis Pushilin, in un’intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Le violazioni dal lato ucraino si sono intensificate da quando il neoeletto presidente Zelensky è salito al potere”, ha detto Pushilin parlando a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Pushilin ha aggiunto che ciò è dovuto al fatto che Zelensky non è stato capace di stabilire la sua autorità sull'esercito ucraino e ha poca influenza su di esso, motivo per cui Kiev non è pronta a formalizzare il cessate il fuoco proposto all'inizio di questa settimana da Leonid Kuchma, rappresentante di nuova nomina di Kiev al Gruppo di contatto trilaterale (Gcc) in Ucraina. Pushilin ha inoltre denunciato di non aver visto ancora alcuna misura concreta presa da Kiev per risolvere il conflitto nella regione del Donbas, aggiungendo che la retorica politica di Zelenskyy inizia a somigliare a quella dell'ex presidente Petro Poroshenko. “La mia posizione sulla risoluzione del conflitto (in Donbas) è stata scettica di recente, ma finora non ho visto alcun passo concreto da parte di Kiev che possa guidare il conflitto verso una soluzione pacifica”, ha detto Pushilin, accusando Zelenskyy di essersi rimangiato le promesse fatte durante la campagna elettorale. (segue) (Res)