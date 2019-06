Yemen: segretario generale aggiunto Onu Di Carlo il 10 giugno a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale aggiunto per gli Affari politici delle Nazioni Unite, Rosemary Di Carlo, si recherà il 10 e 11 giugno a Riad, dopo le critiche del governo di Sanaa'a contro l'inviato dell'Onu per lo Yemen, Martin Griffiths. La Di Carlo incontrerà responsabili sauditi e yemeniti per discutere dei temi della pace e della sicurezza regionale inerenti allo Yemen, fa sapere l'Onu. Lo scorso maggio, il presidente yemenita, Abd Rabbo Mansour Hadi, aveva accusato Griffiths di prendere le difese dei ribelli sciiti Houthi. Successivamente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva garantito che l'Onu opera come un "mediatore imparziale" nello Yemen. (Res)