RomaPride: Catini (M5s), Campidoglio esporrà bandiera arcobaleno. Sosteniamo candidatura città a ospitare world gay pride 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Campidoglio, in concomitanza con il Pride, esporrà la bandiera Lgbt su espressa richiesta mia, di Daniele Frongia e di Eleonora Guadagno. Un segnale forte per esprimere la nostra visione. Abbiamo anche approvato una mozione delle opposizioni, da me sottoscritta, per sostenere la candidatura di Roma ad ospitare il World Gay Pride del 2025. Venite tutti oggi, sarà una festa bellissima". Lo scrive, su Facebook, il consigliere capitolino M5s, Maria Agnese Catini. (Rer)