Migranti: Viminale, crollano richieste di asilo e permessi per motivi umanitari, -48 per cento

- Crollano le richieste di asilo e i permessi per motivi umanitari. Lo riferisce il Viminale. Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05 per cento). Le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.216. Nello stesso periodo dell’anno precedente erano 135.337 (calo del 52,55 per cento). Quanto agli esiti delle istanze degli immigrati dal primo gennaio al 31 maggio 2019: status di rifugiato 11 per cento; protezione sussidiaria 7 per cento; motivi umanitari 2 per cento; provvedimenti di diniego 75 per cento. La rimanente quota percentuale riguarda i richiedenti asilo che si sono resi irrintracciabili. (Rin)