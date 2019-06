Governo: Gelmini (FI), alternativa di centrodestra è meno tasse e più lavoro

- Il capogruppo dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, scrive su Twitter: "Tra minibot e prove di rimpasto per salvare la poltrona, al Mise sono arrivati i nuovi dati: 158 tavoli di crisi aziendali, 78 per cento di cassa integrazione in più in un anno. Non c'è più tempo - ricorda - costruiamo una seria alternativa. Si chiama centrodestra, si legge meno tasse, più lavoro".(Com)