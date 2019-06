Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino partecipano alla festa "Energie di quartiere" realizzata con la collaborazione delle realtà sociali, dei negozianti e dei residenti.Via Gola (ore 12.30)REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alle fasi finali della quindicesima edizione del torneo di calcio giovanile "Coppa Val Brembana".Via Provinciale, Campo Sportivo Comunale, Dossena/BG (ore 17.00)VARIENell'ambito del World Ocean Day l’istituto per gli Studi sul Mare, la Centrale dell'Acqua di Milano e Ocean Reef Group organizzano una serata interamente dedicata al presente e al futuro dei nostri mari.Centrale dell’acqua, piazza Diocleziano 5 (ore 20.45)(Rem)