Giappone: G20, in corso seminario sulla governance aziendale

- Si è aperto questo pomeriggio a Fukuoka, in Giappone, un seminario sulla governance aziendale, intitolato “La governance aziendale nei mercati dei capitali odierni”. L’evento, co-organizzato dalla presidenza giapponese del G20 e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocse), si è aperto con interventi del ministro delle Finanze giapponese, Taro Kono, e del segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria. Il seminario si articolerà in due filoni di discussione principali: l’attuazione dei principi di governance aziendale definiti da G20 e Ocse; e l’accesso delle aziende ai finanziamenti nel nuovo panorama dei mercati del capitale. Tra i dignitari e le personalità che prendono parte all’evento, figurano anche Maria Patrizia Grieco – presidente di Enel e del Comitato italiano per la corporate governance – e Carmine Di Noia, commissario della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). (segue) (Git)