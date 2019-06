Business news: Polonia, ministro Investimenti prevede crescita Pil superiore a 4,5 per cento nel 2019

- L'economia polacca è sulla buona strada per registrare una crescita di almeno il 4,5 per cento nel 2019. E' l'opinione espressa dal ministro degli Investimenti e dello Sviluppo di Varsavia, Jerzy Kwiecinski, ripresa da "Polskie Radio 24". Il ministro si aspetta che la crescita sia trainata innanzitutto dai consumi, ma evidenzia anche l'importanza degli investimenti. "Abbiamo a che fare con un'esplosione di investimenti privati," ha dichiarato Kwiecinski in conferenza stampa. Nel primo trimestre del 2019 l'economia polacca è cresciuta del 4,7 per cento, secondo quanto riportato dall'Ufficio centrale di statistica (Gus) nella sua stima definitiva, resa nota la scorsa settimana. Sempre secondo il Gus, nel trimestre precedente la crescita aveva segnato un +4,9 e nell'intero 2018 l'economia polacca era cresciuta del 5,1 per cento. (Vap)