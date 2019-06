Business news: Russia-Arabia Saudita, discussi progetti per decine di miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Russia e Arabia Saudita stanno discutendo una serie di nuovi progetti d’investimento nel settore petrolchimico e del gas naturale liquefatto (Gnl), per un valore complessivo di svariate decine di miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak. “Durante il colloquio di ieri con il mio omologo saudita, Khalid al Falih, abbiamo discusso un piano d’azione per la realizzazione di una serie di nuovi progetti congiunti: nello specifico, ce ne sono 35 che potrebbero essere avviati nel prossimo futuro, per un valore complessivo di dozzine di miliardi di dollari”, ha detto il capo del dicastero russo dell’Energia nel quadro del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). (Rum)