Business news: Azerbaigian, riserve valutarie strategiche a 47,5 miliardi di dollari

- Le riserve valutarie strategiche dell’Azerbaigian sono aumentate alla fine del mese di aprile, attestandosi ad un totale di 47,5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la Banca centrale del paese caucasico, aggiungendo che le riserve auree e in valuta estera dell’Azerbaigian hanno registrato un incremento pari al 6,2 per cento rispetto ai primi mesi del 2019. Sempre nel mese di aprile, il valore complessivo degli asset detenuti dall’istituto di emissione ammontava a 40,27 miliardi di dollari: un aumento del 4,56 per cento rispetto ai primi mesi dell’anno. (Res)