Business news: Maire Tecnimont rafforza presenza in Russia e nel Mar Caspio grazie a nuovi accordi siglati allo Spief

- Maire Tecnimont annuncia la firma di una serie di accordi siglati nel corso del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), una delle più importanti conferenze mondiali dedicate ai principali temi economici relativi alla Russia e alle Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Gli accordi, riferisce un comunicato, sono stati firmati alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali dei diversi Paesi coinvolti. In particolare, Gazprombank e Maire Tecnimont hanno firmato un memorandum d'intesa relativo ai finanziamenti per la realizzazione di progetti nell'oil & gas e nel petrolchimico nella Federazione Russa e nelle Comunità degli Stati Indipendenti. L'accordo è stato firmato dal vicepresidente di Gazprombank, Aleksej Belous, dall'amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, e dal direttore generale di Gpb International, Sergei Nekrasov. (Com)