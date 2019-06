Usa-Messico: Trump richiama minaccia dazi dopo accordo su contenimento flussi migratori

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ritirato la minaccia di imporre dazi del 5 per cento alle merci importate dal Messico a partire da lunedì, 10 giugno, dopo che i due paesi sono giunti a un accordo per l’adozione di “misure forti” tese a contenere i flussi fuori controllo di migranti centroamericani attraverso i confini meridionali degli Usa. Trump aveva minacciato di imporre i dazi al Messico di fronte all’esplosione dei flussi migratori che ha travolto le risorse statunitensi dall’inizio di quest’anno: Washington contesta a Città del Messico di non fare nulla per arginare i flussi di migranti irregolari, che raggiungono gli Usa dopo aver attraversato il territorio messicano. L’accordo tra i due paesi è stato annunciato ieri, e segue tre giorni di negoziati a Washington. Una dichiarazione congiunta diffusa dai governi dei due paesi prevede che gli Usa di facciano carico di un maggior numero di richiedenti asilo confinati sul territorio messicano in attesa che le loro domande vengano valutate; il Messico, di contro, si è impegnato ad adottare misure significative per arginare l’immigrazione illegale attraverso il suo territorio, incluso lo schieramento della Guardia nazionale al confine con il Guatemala. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha dichiarato che lo schieramento della Guardia nazionale sarà effettivo da lunedì. (segue) (Was)