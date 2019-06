Usa-Messico: Trump richiama minaccia dazi dopo accordo su contenimento flussi migratori (4)

- La polemica è stata alimentata nei giorni successivi da diverse dichiarazioni dalla Casa Bianca e da esponenti del governo messicano. Dopo aver ripetutamente avvertito delle conseguenze dei flussi migratori sul piano fiscale e criminale, Trump ha da ultimo chiesto "un gesto di buona fede" al Messico, invitandolo a fermare immediatamente "droga e popolazione": "lo possono fare, se vogliono". Nel merito, la posizione del Messico è stata illustrata con maggiore profondità dal ministro degli Esteri, Ebrard, secondo cui i dazi finiscono per essere controproducenti proprio per la gestione del fenomeno migratorio. "Le tariffe potranno causare instabilità finanziaria ed economica, il che significa che il Messico potrà ridurre la sua capacità per gestire i flussi migratori e offrire alternative valide a chi è arrivato di recente nel paese", ha detto Ebrard. (segue) (Was)