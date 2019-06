Usa-Messico: Trump richiama minaccia dazi dopo accordo su contenimento flussi migratori (7)

- Le amministrazioni statunitense e messicana sono in realtà da tempo in contatto sul tema migratorio. Il 23 maggio Ebrard si era recato a Washington per discutere del dossier con il sottosegretario di stato Usa, John Sullivan. Il Messico nell'occasione aveva consegnato la sintesi in inglese della strategia del governo del presidente Lopez Obrador per contrastare la migrazione irregolare proveniente dai paesi del cosiddetto "triangolo nord", Guatemala, El Salvador, Honduras. L'idea di fondo è quella di investire in programmi di sviluppo per ridurre diseguaglianze sociali, causa di violenze e dei tentativi di ricerca di opportunità al nord del continente americano. (segue) (Was)