Business news: Bielorussia, Banca mondiale stima crescita Pil a 1,8 per cento in 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla crescita economica della Bielorussia, che dovrebbe essere dell’1,8 per cento nel 2019. Per i prossimi anni, il dato relativo all’incremento del prodotto interno lordo (Pil) di Minsk sarà invece dell’1,3 per cento sia nel 2020 che nel 2021, come riferisce l’agenzia di stampa bielorussa “Belta”. Gli esperti della Banca mondiale ritengono che la crescita del paese dipenderà in larga misura da fattori esterni, inclusi il clima globale nei commerci e la manovra fiscale russa. (Res)