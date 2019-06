Business news: Russia-Slovacchia, accordo per fornitura combustibile a centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Tvel, controllata di Rosatom, e la società nazionale slovacca Slovenske elektrarne hanno firmato un accordo che prevede forniture di combustibile nucleare alle due centrali nucleari della Slovacchia per il periodo del 2022-2026. L’accordo, stando a una nota di Tvel, prevede una possibile estensione sino al 2030. I documenti sono stati firmati nella capitale russa alla presenza dei primi ministri dei due paesi, Dmitrij Medvedev e Peter Pellegrini. La Russia consegnerà combustibile nucleare alle quattro unità operative dotate di reattori VVER-440 presenti nelle centrali nucleari di Bohunice e di Mochovce, nonché alle due unità in costruzione a Mochovce. "La divisione carburanti di Rosatom ha un'esperienza e competenza uniche nella produzione di combustibile nucleare per i reattori VVER-440 in conformità con le esigenze dei singoli clienti. In base agli accordi firmati, Tvel insieme agli specialisti slovacchi, ottimizzerà la strategia del ciclo del combustibile delle centrali slovacche per migliorare la loro efficienza economica", ha dichiarato Natalia Nikipelova, presidente di Tvel. (Rum)