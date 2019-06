Business news: Albania, triplicata la superficie dedicata alle costruzioni nel primo trimestre 2019

- Il settore edile in Albania continua ad essere uno dei più attraenti per gli investimenti. Nel primo trimestre del 2019, secondo i dati dell'Istituto albanese delle Statistiche, Instat, la superficie dedicate alle costruzioni si è triplicata rispetto allo stesso periodo del 2018, salendo a oltre 580 mila metri quadrati, nonostante il numero dei permessi edili concessi sia cresciuto di solo il 10,9 per cento, ossia 245 permessi in totale. In base ai calcoli dell’Instat, l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione di questi progetti sarebbe di 25.2 miliardi di lek, ossia poco più di 200 milioni di euro, pari a circa 2,5 volte maggiore rispetto al primo trimestre del 2018. (Alt)