Business news: Rosatom, firmato accordo con Cnnc per costruzione reattori centrale di Xudapu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa per l’energia atomica Rosatom ha firmato un accordo con la China National Nuclear Corporation (Cnnc) per la costruzione del terzo e del quarto reattore della centrale nucleare cinese di Xudapu. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il documento è stato firmato dai direttori generali delle due aziende, Aleksej Likhacev e Yu Jianfeng. Stando alle informazioni diffuse, la cerimonia per la firma dell’accordo si è svolta alla presenza dei capi di Stato dei due paesi, Vladimir Putin e Xi Jinping. (Rum)